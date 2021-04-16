KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdirFahrettin Altun'dan 128 Milyar Dolar yanıtı: Kaybolan bir kuruşumuz dahi yokOn Numara çekiliş sonuçları 16 Nisan 2021 (MPİ)Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 1. bölüm canlı izle| Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm canlı izleSon Yaz 16. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izleGüney Sudan'da aşı skandalı! Son kullanma tarihleri geçti 59 bin doz aşı çöp oldu!Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izleMinik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okunduSeren Serengil hastalığı ile ilgili konuştu, "Beyne oksijen gitmiyor" dedi!Ramo 40. bölüm canlı izle | Ramo final bölümü Show TV canlı izle
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Meteoroloji Antalya'yı uyardı: Fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Antalya'yı uyardı: Fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına bekleniyor

Yarın öğle saatlerinden itibaren Elmalı ve Korkuteli ilçeleri çevrelerinde fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına bekleneceğini Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü duyurdu.

Meteoroloji Antalya'yı uyardı: Fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, rüzgarın Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak güney yönlerden fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına (50-74 km\saat) şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu. Fırtınanın 17 Nisan Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayıp 18 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Meteoroloji Antalya'yı uyardı: Fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Antalya'yı uyardı: Fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına bekleniyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT