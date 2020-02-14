Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Şubat Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son iş günü için yağış, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Rize, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari ile Artvin'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde Bolu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KAR ERİMELERİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14 Şubat Cuma hava durumu

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu



İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu



MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ile zamanla bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.



ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleirnde karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleirnde yağmurlu



KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİVAS °C, -5°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yer yer kar yağışlı



DÜZCE °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu



KASTAMONU °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 9°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM °C, -4°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu



MALATYA °C, -1°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİİRT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu