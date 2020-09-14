Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde görülen toz fırtınasının bir daha herhangi bir ilde görülmesi beklenmiyor. Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 32°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Çorum, Ordu ve Giresun çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Orta Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3-5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sabah saatlerine kadar sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), açıkları 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Ege’de 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.