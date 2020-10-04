Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün (4 Ekim 2020) ülkenin kuzeydoğusun parçalı ve çok bulutlu geçerken, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkari, Erzurum ve Ordu’nun doğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan yurdun diğer yerlerinin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde de sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) Güney Ege’nin güneyi öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.