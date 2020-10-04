Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre pazar günü ülkeninkuzeydoğusu parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkari, Erzurum ve Ordu’nun doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün (4 Ekim 2020) ülkenin kuzeydoğusun parçalı ve çok bulutlu geçerken, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Van, Hakkari, Erzurum ve Ordu’nun doğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan yurdun diğer yerlerinin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde de sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) Güney Ege’nin güneyi öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.