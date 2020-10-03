Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar 4-6 ile derece artacak
Meteoroloji 1.Bölge Müdürlüğü yarından itibaren 7 ilde hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece, yer yer 8 derece artacağını belirterek vatandaşlara sıcak havalara karşı uyardı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesinde artacak hava sıcaklıklarına karşı bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların
Açıklamada, hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde 4-8 derecenin artacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:
"4 Ekim Pazar Günü ile 8 Ekim Perşembe günleri arasında bölge genelinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne) sıcaklıkların 4 ila 6 derece, yer yer 8 derece artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde (4-8 Ekim 2020 periyodunda) bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların, İstanbul 28-33, Kocaeli 29-34, Sakarya 29-35, Yalova 26-32, Tekirdağ 24-33, Kırklareli 27-34, Edirne 27-34 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. "
Öte yandan vatandaşlar sıcak çarpmalarına karşı uyarıldı.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
Önümüzdeki günlerde (4-8 Ekim 2020 periyodunda) bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olacak:
Ankara 27
İstanbul 28
İzmir 35
Afyonkarahisar 28
Adana 32
Antalya 35
Bolu 28
Samsun 27
Trabzon 25
Erzurum 21
Diyarbakır 30
Aydın 36
Muğla 33
Manisa 35
Balıkesir 31