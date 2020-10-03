Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar 4-6 ile derece artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesinde artacak hava sıcaklıklarına karşı bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların

Açıklamada, hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde 4-8 derecenin artacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"4 Ekim Pazar Günü ile 8 Ekim Perşembe günleri arasında bölge genelinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne) sıcaklıkların 4 ila 6 derece, yer yer 8 derece artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde (4-8 Ekim 2020 periyodunda) bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların, İstanbul 28-33, Kocaeli 29-34, Sakarya 29-35, Yalova 26-32, Tekirdağ 24-33, Kırklareli 27-34, Edirne 27-34 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. "

Öte yandan vatandaşlar sıcak çarpmalarına karşı uyarıldı.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Önümüzdeki günlerde (4-8 Ekim 2020 periyodunda) bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olacak:

Ankara 27

İstanbul 28

İzmir 35

Afyonkarahisar 28

Adana 32

Antalya 35

Bolu 28

Samsun 27

Trabzon 25

Erzurum 21

Diyarbakır 30

Aydın 36

Muğla 33

Manisa 35

Balıkesir 31