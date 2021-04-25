Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Toz taşınımına dikkat! İşte 25 Nisan Pazar il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından hazırlanan güncel hava raporuna göre, 25 Nisan PAzar günü ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın güney, Marmara'nın güney ve batısının, Ege Bölgesi'nin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin, Batı Karadeniz Bölümü'nün, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Ülkemizin genellikle batısında kuzey ve kuzeydoğulu, doğusunda güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli(40-60 km/sa); Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün (Pazar) rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kısa süreli kuvvetli(40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Giresun’un güneyi, Sivas’ın doğusu, Kayseri’nin kuzeydoğusu, Malatya, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (30-60 km/saat) , kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI

Bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu’ya taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı veb çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü ile Giresun, Ordu ve Tokat illerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı ve kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren bölgede toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde (Pazartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren bölgede toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı bulutlu