Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 il için flaş uyarı! Hem kar yağacak hem de sağanak yağmur Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 19 Kasım Cuma günü (yarın) İstanbul'un da araların bulunduğu 34 ili sağanak yağmura karşı uyardı. Açıklamada 20 Kasım Cumartesi günü 33 ilde yağmur beklendiği, 6 ilde de kar yağışı olacağı kaydedildi. İşte detaylar...

1 9 Meteoroloji'nin tahminlerine göre; 19 Kasım Cuma ve 20 Kasım Cumartesi günü yurdun iç kesimleri ve doğu kesimlerinde yağış görülecek.