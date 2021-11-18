Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 il için flaş uyarı! Hem kar yağacak hem de sağanak yağmur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 il için flaş uyarı! Hem kar yağacak hem de sağanak yağmur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 19 Kasım Cuma günü (yarın) İstanbul'un da araların bulunduğu 34 ili sağanak yağmura karşı uyardı. Açıklamada 20 Kasım Cumartesi günü 33 ilde yağmur beklendiği, 6 ilde de kar yağışı olacağı kaydedildi. İşte detaylar...