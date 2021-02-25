Meteoroloji il il uyardı! Hava sıcaklıkları değişmese de çığ felaketine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen verilere göre ülkenin iç kesimlerinde bulutlu hava yerini korurken, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak yağış, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlı olması bekleniyor. Öte yandan iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis yaşanması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevcut hava sıcaklığında önemli değişiklik olmadan konumunu korumaya devam ediyor. Ülke genelinde sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması nedeniyle yüksek ve dik yamaçlardaki kalın kar örtüsü bulunan çığ oluşum riskinin arttıracağı tahmin ediliyor. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu,

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu,

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

EGE

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu,

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu,

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu,

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu,

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bulutlu hava hakim olurken Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu,

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu,

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu hava etkisinde olan bölgenin genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, özellikle sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sisli bir hava olması tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu