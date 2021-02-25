Meteoroloji il il uyardı! Hava sıcaklıkları değişmese de çığ felaketine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava raporlarına göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde bulutlu hava hakim olurken. Kıyı kesimlerinde özellikle sabah saatlerinde yağış ve karla karışık yağış bekleniyor. İşte 25 Şubat 2021 hava durum tablosu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen verilere göre ülkenin iç kesimlerinde bulutlu hava yerini korurken, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak yağış, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlı olması bekleniyor. Öte yandan iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis yaşanması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Mevcut hava sıcaklığında önemli değişiklik olmadan konumunu korumaya devam ediyor. Ülke genelinde sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması nedeniyle yüksek ve dik yamaçlardaki kalın kar örtüsü bulunan çığ oluşum riskinin arttıracağı tahmin ediliyor. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu,
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
EGE
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu,
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bulutlu hava hakim olurken Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,
RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu hava etkisinde olan bölgenin genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, özellikle sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sisli bir hava olması tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu