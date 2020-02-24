Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Şubat Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Şubat Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Şubat hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Karabük, Kastamonu, Erzincan ve Erzurum’da gün içerisinde kar yağışının etkili olması beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile Sakarya, Yalova ve İstanbul’da gün içerisinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KAR VE FIRTINA UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

24 Şubat Pazartesi hava durumu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde (18.00 - 24. 00 arası) hafif yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu