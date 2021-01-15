Meteoroloji kar yağışı için tarih vermişti! İşte 15 Ocak İstanbul hava durumu | 15 Ocak hava durumu raporu

İstanbul' beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Yurt genelinde ise bazı bölgeler için sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Peki 15 Ocak bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 15 Ocak raporu...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu

SAKARYA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey yönlerden Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısının iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari, akşam ve gece saatlerinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak yoğun kar şeklinde bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu