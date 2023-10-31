Meteoroloji o bölgeleri için sağanak yağış ve sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 31 Ekim Salı tüm illerde hava durum

Meteoroloji genel müdürlüğü 31 Ekim 2023 pazartesi günü tüm ülke geneli ve illerindeki hava durumu ve sıcaklıkların açıklayarak sağanak yağış ve sis konusunda o bölgeleri uyardı. İşte 31 Ekim Salı günü ülke geneli tüm hava durumu.

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Meteoroloji o bölgeleri için sağanak yağış ve sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 31 Ekim Salı tüm illerde hava durum 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yarın zamanla güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Tüm ülke geneli ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak

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Meteoroloji o bölgeleri için sağanak yağış ve sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 31 Ekim Salı tüm illerde hava durum
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