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Meteoroloji o bölgeleri için sağanak yağış ve sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 31 Ekim Salı tüm illerde hava durum
Meteoroloji genel müdürlüğü 31 Ekim 2023 pazartesi günü tüm ülke geneli ve illerindeki hava durumu ve sıcaklıkların açıklayarak sağanak yağış ve sis konusunda o bölgeleri uyardı. İşte 31 Ekim Salı günü ülke geneli tüm hava durumu.
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Meteoroloji o bölgeleri için sağanak yağış ve sis uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 31 Ekim Salı tüm illerde hava durum
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