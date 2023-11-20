Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bu gün hava nasıl olacak? 20 Kasım Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin çok bulutlu, olması beklenirken bazı bölgeler için uyarılarda bulunarak ülkemizin bazı bölgelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 20 Kasım Pazartesi hava durumu.

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bu gün hava nasıl olacak? 20 Kasım Pazartesi hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA HAVA URUMU

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bu gün hava nasıl olacak? 20 Kasım Pazartesi hava durumu
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bu gün hava nasıl olacak? 20 Kasım Pazartesi hava durumu
Beklenen kar yağdı! Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Beklenen kar yağdı! Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için sarı ve turuncu kod uyarısı! Kar şiddetli yağış fırtına, İşte 19 Kasım Pazar hava durumu
Meteorolojiden kar, sel, su baskını ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 16 il içi sarı ve turuncu kod uyarısı
Meteorolojiden kar, sel, su baskını ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 16 il içi sarı ve turuncu kod uyarısı
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 17 Kasım Cuma hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar ne kadar olacak? 17 Kasım Cuma hava durumu
Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı! Bu gün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 16 Kasım Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Son Haberler
Sondakika... Malatya Pütürge'de 4,5 şiddetinde deprem!
Sondakika... Malatya Pütürge'de 4,5 şiddetinde deprem!
"Pallada" gemisinden yardım çığlıkları yükseldi! işte o görüntüler!
"Pallada" gemisinden yardım çığlıkları yükseldi! işte o görüntüler!
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! İsmi geçen adaydan açıklama geldi
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu! İsmi geçen adaydan açıklama geldi
Fahrettin Koca, Gazze’den 61 hastanın daha Türkiye’ye getirileceğini açıkladı
Fahrettin Koca, Gazze’den 61 hastanın daha Türkiye’ye getirileceğini açıkladı
Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı
Kar ne zaman yağacak! Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ve Prof. Dr. Orhan Şen karın yağacağı tarihi açıkladı
Bu gün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Kasım 2023 Çarşamba Tüm bölgelerde, illerde hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Kasım 2023 Çarşamba Tüm bölgelerde, illerde hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı! 14 Kasım Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı! 14 Kasım Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Çok Okunanlar
Zonguldak'ta Fırtına nedeniyle Türk kargo gemisi battı 12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
Zonguldak'ta Fırtına nedeniyle Türk kargo gemisi battı 12 kişilik mürettebattan haber alınamıyor
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bu gün hava nasıl olacak? 20 Kasım Pazartesi hava durumu
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Bu gün hava nasıl olacak? 20 Kasım Pazartesi hava durumu
Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"
Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"
Batman’da sele neden olan sağanak bir kerpiç evi yerle bir etti! Birçok kayıplar var!
Batman’da sele neden olan sağanak bir kerpiç evi yerle bir etti! Birçok kayıplar var!
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Tüm telefonlara mesaj gönderildi... AKOM ve AFAD'dan peş peşe uyarı!
Tüm telefonlara mesaj gönderildi... AKOM ve AFAD'dan peş peşe uyarı!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve rüzgara dikkat! 9 Kasım Perşembe hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve rüzgara dikkat! 9 Kasım Perşembe hava durumu
Yorumlananlar
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!