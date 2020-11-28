Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 28 Kasım 2020 Cumartesi gününe ilişkin yapılan hava tahmininde," Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor." ifadelerin yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? KAÇ DERECE OLACAK?

Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu