Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugün hava durumuna ilişkin yapılan tahminde,"Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, güney iç ve doğu esimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık