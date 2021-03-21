Türkiye'de son günlerde soğuk hava dalgası etkili...Sıcak havaların artık gelmesi beklenirken Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşlara uyarılar yapıldı. Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklentisinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu. İşte il il günlük hava durumu...



MARMARA

ÇANAKKALE 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 2°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM -4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS -2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu