Meteoroloji o illeri uyardı! Soğuk hava kalıcı... Kar geri dönüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bugün (Pazar) Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Türkiye'de son günlerde soğuk hava dalgası etkili...Sıcak havaların artık gelmesi beklenirken Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşlara uyarılar yapıldı. Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklentisinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu. İşte il il günlük hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İZMİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ARTVİN 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM -4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS -2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu