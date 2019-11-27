Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Kasım Çarşamba hava durumu

Hava durumu 27 Kasım Meteoroloji raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde bugün sağanak yağış etkili olacak. İstanbul’da da etkili olacak sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan yağmurla birlikte kuzeyden esen rüzgarların il genelinde etkili olması tahmin ediliyor.

Kış geldi, kar pek çok ilimizde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Kasım tarihli hava durumu tahmininde de bazı iller için kar uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının düştüğü İstanbul’da kar olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul da dahil olmak üzere yurdun genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Öte yandan şiddetli rüzgar ve fırtınanın da özellikle akşam saatlerine kadar İstanbul’da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul’a yağmur yağacak mı? İşte, hava durumu ile ilgili üst üste yapılan uyarılar…

Günlük hava durumu tahminine göre, bugün pek çok ilde sağanak yağış beklenirken, bazı illerimizde ise kar yağışı etkisini gösterecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İstanbul'da ise 10 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.

HAVA SICAKLIĞI:



Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Kasım Çarşamba hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare)olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI:

Rüzgarın; güneydoğu yönlerden İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

27 Kasım Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare)olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; güneydoğu yönlerden İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı