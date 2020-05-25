Meteoroloji saat verip o bölgelerimiz için sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre yeni haftanın ilk gününde kuzey iç ve doğum kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nu kuzey ve doğusu ile, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Balıkesir dışında) hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 23°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah saatlerinde batısı 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu hafif olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinde güneyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde Antalya Körfezi ile gece saatlerinde doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de güney ve güneydoğudan akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) sabah saatlerinde kuzeydoğudan batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m akşam saatlerine kadar yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m akşam saatlerine kadar yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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