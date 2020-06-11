Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Haziran Meteoroloji raporu yayınlandı.Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Haziran Perşembe hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlere göre bugün sağanak var. Gün içerisinde yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa dair vatandaşı uyardı.

SU BASKINLARI OLABİLİR!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN BATISINDA YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene ve Saray) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların ise Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

11 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı…

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun ve Gümüşhane çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusunda 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde Kuzey Ege yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıklarında 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; akşam saatlerinde Orta Akdeniz’de 1,5 ila 2,5m, Batı Akdeniz’in batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m; Görüş: İyi, yağış anında orta.