Meteoroloji uyardı: Ege'de sıcaklık 40 dereceye ulaştı, Marmara da kavrulacak! 5 büyük kent tehlikede! 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son dakika açıklamasında, hava sıcaklığının, mevsim değerlerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyrettiği belirtilirken paylaşılan sıcaklık tahmin haritasında yer alan ifadeler dehşete düşürdü. Bugün içinde hava sıcaklığının İzmir'de 34, Manisa'da 35, Aydın'da ise 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte ülke genelinde sıcaklık uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yetkililerinin paylaştığı haritada, özellikle Ege Bölgesi'ndeki yoğun sıcaklık mor renkle gösterildi. Yarın İzmir'de beklenen sıcaklık değeri 36 derece olarak aktarılırken sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 BÜYÜK KENTTE SICAKLIK AĞUSTOSU ARATMIYOR

NTV'nin haberine göre, yarın beş büyük kentte, poyrazın sert eseceği İstanbul'da sıcaklığın 27, Ankara 29, Bursa 29, İzmir 35 ve Antalya'daysa 34 derece olması bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIK 31 DERECEYE ÇIKTI

Marmara Bölgesi'nde sıcak 31 derecelere kadar çıkıyor. Bölgede sert esen poyraz serinlik veriyor. Bölgede perşembe ve cuma günü yine kısım kısım yağış var.

EGE YANIYOR: 40 DERECEYİ GÖRDÜ

Rüzgarların orta kuvvette estiği Ege Bölgesi'nde sıcaklık 40 derecelere ulaştı.

Bugün bölgede, Bodrum ve Denizli 36, Aydın 40 derece. Öte yandan Afyon ve Denizli tarafında çarşamba ve perşembe yağış geçişi bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA MAKSİMUM DEĞER 28 DERECE

İç Anadolu'da da hava güneşli seyrediyor. Konya 28; Sivas, Kayseri tarafında rüzgar kuvvetli sıcaklık 25-26 derece. Perşembe ve cuma yine yerel yağışlar var.

SICAKLAR HENÜZ ADANA'YI VURMADI

Akdeniz'de hava daha da bunaltıcı olacak. Adana 34, Mersin 28, Isparta 30 derece.

Güneydoğu güneşli, rüzgarlar kuvvetli ve kuzeyden esiyor. Çöl tozu taşınımı kesildi. Gaziantep 32 derece.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU DA SICAKLIĞIN ETKİSİNDE

Karadeniz'in batısı açık, Bolu 27 derece. Samsun-Rize tarafı daha bulutlu ve serin. Samsun 22, Rize 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari kesiminde süren gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde şu ifadeler yer aldı:

"Haftalık Hava Durumu

(25 - 31 Mayıs 2021)

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."