Meteoroloji ve Valilik'ten uyarı! İstanbul dahil 48 ilde kuvvetli yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından bugün ve yarın etkili olacak kuvvetli yağışlar için uyarı yapıldı. Kuvvetli yağışların İstanbul'un da aralarında bulunduğu 48 ilde etkili olacağı duyuruldu. Ankara Valiliğinden de vatandaşlara uyarı yapıldı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 12:00 ile 18:00 saatleri arasında etkisini göstermesi beklenen yağışlar, Marmara Bölgesinde ise saat 18:00'den sonra etkisini göstermeye başlayacak.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu verilerine göre dün etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışlar bir süre daha devam edecek. Pazar günü kısa süreli ara verecek olan sağanak yeni haftada da sürecek. Yağışların etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLACAĞI İLLER

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin haritasına göre cumartesi günü sağanak yağışın etkili olacağı iller: Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Isparta, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Bolu, Konya, Karaman, Mersin, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Artvin, Rize, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum, Yozgat, Ankara, Karabük, Kastamonu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı, İç Anadolu'nun kuzeybatısında batı ve güneybatı zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ANKARA VALİLİĞİNDEN YAĞIŞ UYARISI

Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteorolojik verilere bugün öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."