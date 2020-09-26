Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugünün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede," Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL HAVA DURUMU

°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu

UŞAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık