Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar şemsiyenizi yanınıza alın
Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde hava sıcakları mevsim normallerinde seyredecek. Ayrıca, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki Hava bugün nasıl olacak ? İşte İstanbul hava durumu ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugünün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede," Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?
Meteoroloji verilerine göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL HAVA DURUMU
°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık