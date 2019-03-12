Hava nasıl olacak? Hava durumu nedir 13 Mart Çarşamba? İstanbul'da yağmur mu yağacak?

Meteoroloji 5 şehir için son dakika uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. kuvvetli rüzgar Çarşamba günü ise yerini hafif yağmura bırakacak.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 50-80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?

Yarın Sivas ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde, çarşamba günü ise bölge genelinde hafif yağmur bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışlarla beraber cumartesi günü hissedilir derecede (6-8 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İSTANBUL'A YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Meteoroloji, salı ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini açıkladı. İşte İstanbul için son dakika hava durumu gelişmeleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklığının düşeceğini ve yağmurun etkili olacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, yarın Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı ile İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Bu yağışlı sistemin, Perşembe günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkemizi terk etmesi, ancak Cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmektedir " denildi.

HAVA SICAKLIĞI 6-10 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklığın 6-10 derece düşeceği kaydedilen açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte yarın kuzeybatı, Çarşamba günü ise kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın Marmara’da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 13 MART ÇARŞAMBA?

Üç büyük kentin üç günlük hava durumunun ise şu şekilde olacağı belirtildi;

- İstanbul; yarın öğlen saatlerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması ve öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Perşembe günü İstanbul’da yağış tahmin edilmiyor.

- Ankara; yarın öğleden sonra başlayacak yağışların, Çarşamba günü kısa süreli ve hafif sağanak yağış şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Perşembegünü, yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

- İzmir; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, yarın sabah saatlerinde başlaması, öğle saatlerinde etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.