Meteoroloji uyardı: Yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı yağışlar etkisini sürdürmeye başlarken vatandaşlar yapılan açıklamayla bir kez daha uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Amasya, Tokat ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 İL İÇİN DOLU VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Bursa, Sakarya ve Düzce çevrelerinde beklenen dolu yağışı ile gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olacağı ön görülüyor.

HORTUM RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.