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  3. Meteoroloji uyarmıştı! Başkentte sabaha kadar kar yağdı! Ankara beyaza büründü!

Meteoroloji uyarmıştı! Başkentte sabaha kadar kar yağdı! Ankara beyaza büründü!

Ankara'da gece boyunca devam eden kar yağışı sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürmesi sonucunda şehir beyaza büründü

Meteoroloji uyarmıştı! Başkentte sabaha kadar kar yağdı! Ankara beyaza büründü!

Başkent genelinde devam eden yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Kar yağışı il genelinde sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları sabah saatlerine kadar bulvarlar ile ana cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Belediye ekipleri yaya geçitleri ve metro girişlerinde de küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1229 araç ve 4 bin 230 personelle sabaha kadar çalıştıklarını belirtti.

Sorumluluk alanlarında bulunan bütün yolların trafiğe açık olduğunu bildiren Yavaş, "Evinize, işinize rahatça gidebilirsiniz, görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan araçların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.

Meteoroloji uyarmıştı! Başkentte sabaha kadar kar yağdı! Ankara beyaza büründü!

YOĞUN KAR MESAİSİ

Ankara'da yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Esenboğa Havalimanı oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü ekipleri pistlerin açık kalması için sabah saatlerine kadar yoğun mesai harcadı.

Havalimanları için özel üretilmiş 11 kar küreme aracı uçakların sorunsuz iniş yapması için yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan pistleri temizledi.

Uçakların inişinden önce kar temizliği yapılan pistlerde fren testleri yapılırken kule görevlileri iniş için izin isteyen uçakların pilotlarını pistlerin durumu hakkında bilgilendirdi.

Bu arada bazı uçaklar kar yağışı ve tipi nedeniyle pistler inişe hazır hale getirilinceye kadar Ankara semalarında tur attı.

Pistlerin inişe elverişli hale getirilmesinin ardından kule görevlilerinin bilgi verdiği uçakların pilotları Esenboğa'ya iniş yaptı.

DHMİ'ye bağlı 28 kişilik ekibin sabaha kadar ara vermeden süren mücadelesi sonunda uçakların iniş ve kalkışları sorunsuz gerçekleşti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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