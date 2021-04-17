Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı! Pazartesi günü İstanbul'da sağanak, dolu ve toz görülecek
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı! Pazartesi günü İstanbul'da sağanak, dolu ve toz görülecek
Yeni haftaya uyarıların peş peşe geldiği İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek haftada yaşanması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde açıklamada bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bu konuyla ilgili bilgileri detaylıca anlattı.