Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı! Pazartesi günü İstanbul'da sağanak, dolu ve toz görülecek Yeni haftaya uyarıların peş peşe geldiği İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek haftada yaşanması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde açıklamada bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bu konuyla ilgili bilgileri detaylıca anlattı.

1 10 Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yağmurlar genellikle gök gürültülü olacak, İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü olacak." diyerek şu açıklamalarda bulundu;