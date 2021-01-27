Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbulluların merakla beklediği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce günler öncesinden uyarısı yapılan kar yağışı başladı. İHA'nın haberine göre Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kar yağışı ile birlikte E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'DA HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Ocak Çarşamba gününe ilişkin yayınladığı hava durumu tahminine göre İstanbul'da çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı bir hava etkili olacak.