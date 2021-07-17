Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!17 Temmuz 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Hangi ülkede kaç doz aşı yapıldı? İşte aşılamada dünyada son durum!Milli atlet Pınar Akyol'dan gururlandıran başarı: Gülle atmada altın madalya kazandı!70 bin kişi incelendi! Gençler için büyük risk: Kovid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında görüldü!Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor! Cornelius iddiasıBu kadarı da fazla! CHP’den Gazi Emniyet Müdürü Turgut Aslan'a büyük saygısızlıkSON DAKİKA HABERİ: MSB: Rejim sivilleri hedef aldı! Ölü ve yaralılar bulunuyorKurban bayramı öncesi arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum toplu açılış töreninde konuştu
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Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!

Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı başta tatil planı yapanlar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından merak edilirken meteoroloji yetkilileri en güncel bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Marmara Bölgesi genelinde, üçüncü günü ise doğusunda sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!

Kurban Bayramı için geri sayıma başlanmışken Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

ARİFE VE BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ

Bayram arifesinde ve birinci günü bölgede yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!

ÜÇÜNCÜ GÜN İSTANBUL YAĞMURLU

Bayramın ikinci günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, üçüncü günü ise bölgenin doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!

Bayramın dördüncü günü bölgede yağış beklenmiyor. Bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNE İNİYOR

Bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerindeki sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34 derece civarında olması öngörülüyor.

Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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