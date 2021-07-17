Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!

Kurban Bayramı için geri sayıma başlanmışken Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

ARİFE VE BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ

Bayram arifesinde ve birinci günü bölgede yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÜÇÜNCÜ GÜN İSTANBUL YAĞMURLU

Bayramın ikinci günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, üçüncü günü ise bölgenin doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü bölgede yağış beklenmiyor. Bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNE İNİYOR

Bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerindeki sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34 derece civarında olması öngörülüyor.

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.