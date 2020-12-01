Meteoroloji'den 1 Aralık hava durumu tahminleri: Bu yerlerde yaşayanlar dikkat! Buzlanma, don, kar, yağış..
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün ülkemizde Marmara başta olmak üzere Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık için geçerli hava durumu değerlendirmelerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı da Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 (40-60 km/sa) ; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerine kadar batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş:İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz’in batısı güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gece saatlerinde hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.