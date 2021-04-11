Meteoroloji'den 11 Nisan Pazar hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor, kar geri geldi!
Hafta sonu Pazar günü hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 2 ila 5 derece azalacak. Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur yağacak. Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
Soğuk havalar etkisini arttırıyor. Yağışların sona ermesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden üst üste uyarılar geldi. Bugün (11 Nisan 2021) bir çok il yoğun kar yağışlı bir gün geçirecek. Bazı bölgelerde ise yetkililer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu...
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (200 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 20°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı