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  3. Meteoroloji'den 11 Nisan Pazar hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor, kar geri geldi!

Meteoroloji'den 11 Nisan Pazar hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor, kar geri geldi!

Hafta sonu Pazar günü hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 2 ila 5 derece azalacak. Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur yağacak. Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den 11 Nisan Pazar hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor, kar geri geldi!

Soğuk havalar etkisini arttırıyor. Yağışların sona ermesi beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden üst üste uyarılar geldi. Bugün (11 Nisan 2021) bir çok il yoğun kar yağışlı bir gün geçirecek. Bazı bölgelerde ise yetkililer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 11 Nisan Pazar hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor, kar geri geldi!

EGE

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji'den 11 Nisan Pazar hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor, kar geri geldi!

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (200 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışlı

Meteoroloji'den 11 Nisan Pazar hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor, kar geri geldi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 20°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 11 Nisan Pazar hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor, kar geri geldi!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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