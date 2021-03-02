Meteoroloji'den 2 Mart hava durumu raporu: Hava sıcaklıkları git gide düşüyor! Kar devam edecek...
Haftanın 2.gününde hava sıcaklıkları düşük seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 2 Mart'ta güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman ve Konya'nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar görülecek. İşte tüm iller için hava durumu raporu...
Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçecek.
Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir.
DİKKAT ÇIĞ DÜŞEBİLİR!
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalı. İşte bölge bölge il il günlük hava durumu...
MARMARA
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı , zaman zaman çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
ADANA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu,yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu,
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu,Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu , gece hafif yağmurlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu