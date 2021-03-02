Meteoroloji'den 2 Mart hava durumu raporu: Hava sıcaklıkları git gide düşüyor! Kar devam edecek...

Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçecek.

Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir.

DİKKAT ÇIĞ DÜŞEBİLİR!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalı. İşte bölge bölge il il günlük hava durumu...

MARMARA

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı , zaman zaman çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

ADANA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu,yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu,

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu,Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu , gece hafif yağmurlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı bulutlu