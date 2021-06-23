Meteoroloji'den 23 Haziran 2021 Çarşamba hava durumu uyarısı: İstanbullular dikkat: Sel ve hortum geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, bugün Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yaşanacak kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum oluşma riskine karşı uyardı.
Günlerdir yurt genelinde görülen yağışlar bir süre daha devam edecek. Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre 23 Haziran 2021 Çarşamba günü İstanbul, Kocaeli ve Trakya çevrelerinde öğleden sonra yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmir parçalı bulutlu, Ankara öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığı ise Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
METEOROLOJİ'DEN SEL, HORTUM UYARISI
Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yetkililer, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. İşte il il 23 Haziran 2021 Çarşamba hava durumu...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'dan başlamak üzere bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Orta Toroslar Mevkii, Hatay ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık