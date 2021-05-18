Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı! Yaz geldi, hava sıcaklıkları yükseliyor: İşte 18 Mayıs Salı il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı hava raporuna göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize ile Artvin'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre, 18 Mayıs Salı 2021 tarihinde, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin, akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık