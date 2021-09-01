Meteoroloji'den Batı Karadeniz için sarı uyarı! Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, sel, fırtına, hortum...

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Batı Karadeniz Bölgesi için sarı uyarı verildi. Akşam saatlerinden yarın sabaha kadar sürecek olumsuz hava şartları için yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı da bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden üst üste gelen uyarılara göre Batı Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, sel, fırtına, hortum görüleceği bilgisi verildi. Metouyarı sistemi üzerinden alınan bilgiler dahilinde sarı uyarı verilen Batı Karadeniz için bu akşamdan yarın sabaha kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da hava şartlarındaki potansiyel tehlikeden dolayı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

''BU AKŞAMDAN ETKİSİNİ GÖSTERECEK''

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi(Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri) ile Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

MARMARA İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara'nın bazı kesimleri için yaptığı uyarıda ise “Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.