Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ''Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor'' denildi.

HAVA SICAKLIĞI

Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, batısı parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.