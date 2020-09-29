Meteorolojiden birçok ilimize gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bugünkü verilere göre İç Anadolu ve Karadeniz'in batısı ile Marmara ve Ege'nin doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ''Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor'' denildi.
HAVA SICAKLIĞI
Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, batısı parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz’in batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.