Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Aralık Pazartesi hava durumu

Yılın son günleri yurdun büyük kısmında yağışlı geçiyor. Trakya’nın yüksek kesimlerinde, İç Anadolu’da, İç Ege’de, Batı Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’da yağışlar ağırlıkla karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Yağışlar kesintilerle yılın son gününde de devam edecek. Sıcaklar hafta sonuna nazaran 1-2 derece yükselecek. Güney bölgelerde ise kuvvetli sağanak bekleniyor. Antalya’dan Adana’ya kadar olan aralıkta aşırı yağış su baskınlarına ve sele yol açabilir.

Denizlerimizde rüzgarlar kuvvetli. Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de 5 kuvvetinde. Yani 30 kilometrenin üzerinde esecek. Rüzgarın hamlesi ve özellikle Marmara’nın Karadeniz kıyılarında açıklarda rüzgarın hızı 50 km’nin üzerine çıkacak. Soğuk havayla birleşen bu kuvvetli rüzgar, hissedilen sıcaklıkları ciddi anlamda düşürecektir.

Bugün hava nasıl olacak 30 ARALIK 2019

İstanbul için uyarıları peş peşe geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Yeni yıla girmemize çok az bir zaman kala, sıcaklıklar da hemen hemen bütün şehirlerimizde bir düşüş içerisinde. İç ve Doğu Anadolu illerinin ardından Batı'ya da gelen kar yağışı, gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki, hafta sonu İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı; kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yeni haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; İstanbul için 'turuncu kodlu' uyarı yaparken; sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat çekti. Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, yurdun büyük kesiminin sağanak ve kar yağışına teslim olacağı bildirildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar, sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Beklenen kar yağışlarının; Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30 Aralık Pazartesi hava durumu

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Aralık Pazartesi hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Burdur ve Isparta'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) Antalya il merkezi ile Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar 820 cm. üzeri) yağışı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle güney ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Aralık Pazartesi hava durumu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin'in iç kesimleri dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı