Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ''Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.'' denildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden sonra Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışhlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtına; Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, doğusu zamanla güneydoğudan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8, zamanla 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, batısı sabah ve öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı yer yer 6; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz’de 3,0 ila 4.0m, zamanla 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra Güney Ege’de güneydoğudan Kuzey Ege’de 3 ila 5, yer yer 6 zamanla 5 ila 7, Güney Ege’de 5 ila 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Güney Ege’nin kuzeyi ile zamanla Kuzey Ege’de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta,.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.