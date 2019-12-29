Meteoroloji'den flaş uyarı! Art arda iptal haberleri geldi

Meteoroloji yurt genelinde beklenen hava durumu tahminini paylaştı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre doğu bölgelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bunun yanı sıra Iğdır, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum, Ardahan, Kars, Hakkari, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl gibi şehirlerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. Bu sorunun bu akşam yanıt bulması bekleniyor. Yoğun kar yağışı alan bu bölgelerde valiliklerin okullar için son dakika tatil haberi verebilir.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlı olacak. Erzincan geneli ile Erzurum'un kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer illerde ise kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

GECE YARISI BU ŞEHİRLER DONDU

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 4, Ardahan'da 5, Kars'ta 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 8, Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da sıfır derece olması öngörülüyor.

KAR KALINLIĞI

Bölgede kar kalınlığı Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Ardahan'da 1, kayak merkezlerinden Palandöken'de 27, Cıbıltepe'de 26 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN ŞEHİRLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'ye göre 5 günlük hava tahmini...

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli,Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

O FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuzey Ege'de etkisini gösteren poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. Bu nedenle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri yapılamadı. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre; Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'de, Kabatepe'den ise, saat 20.00'deki tarifeli seferler de yapılmayacak. Günün tek seferi ise, Gökçeada'dan saat 10.00, Kabatepe'den saat 15.00'de gerçekleşecek.

Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor.