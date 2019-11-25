Meteorolojiden flaş uyarı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için yağış uyarısı yapıldı. Pazartesi yani bugün gerçekleşecek yağış için yer yer bazı bölgelerde kendini aşırı yağış olarak göstereceği açıklandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Kasım Pazartesi hava durumu
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Kasım raporu yayınlandı.
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Kasım Pazartesi hava durumu
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gök gürültülü sağanağın bugün sabah başlaması, akşam etkisini artırarak sürmesi ve salı günü de devam etmesi bekleniyor.
İl genelinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülen sağanağın, Antalya merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Muğla'da bugün sabah başlayacak gök gürültülü sağanağın salı sabahına kadar il genelinde çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Muğla merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) olması bekleniyor.
SEL VE SU BASKINI UYARISI YAPILDI
Isparta ve Burdur'da da bugün öğlen başlaması öngörülen sağanağın, salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Burdur'un Bucak ve Ağlasun, Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde ise şiddetli yağış (51-100 kilogram/metrekare) bekleniyor.
Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
25 Kasım Pazartesi hava durumu
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Kasım Pazartesi hava durumu
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ VE YER YER AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya il genellerinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ile Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa), bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Kasım Pazartesi hava durumu
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah pus ve sisli, öğleden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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