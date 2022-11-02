Meteoroloji'den güzel haber! Yurt genelinde yağış beklenmiyor! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 2 Kasım 2022 Çarşamba gününde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken ülke genelinde yağış beklenmiyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni güne başlarken vatandaşların ilk merak ettiği şeylerden biri havanın nasıl olacağıdır. Bu kapsamda merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak?" sorusunun yanıtı ve 2 Kasım 2022 Çarşamba gününün hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 2 Kasım 2022 Çarşamba gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin ediliyor:

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den güzel haber! Yurt genelinde yağış beklenmiyor! İşte il il hava durumu

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den güzel haber! Yurt genelinde yağış beklenmiyor! İşte il il hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den güzel haber! Yurt genelinde yağış beklenmiyor! İşte il il hava durumu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den güzel haber! Yurt genelinde yağış beklenmiyor! İşte il il hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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