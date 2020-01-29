Meteoroloji'den hava durumu tahminleri |29 Ocak hava durumu

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da yer aldığı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM, Doğu illeri için kar yağışı uyarılarını yinelerken oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı... 10 gün içinde ise herhangi bir kar yağışı beklenmiyor.

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, akşam saatlerinden sonra Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu