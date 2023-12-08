Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için şiddetli yağış ve fırtına içi uyarısı, 8 Aralık Cuma hava durumu nasıl olacak

Meteoroloji genel müdürlüğünden yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbul dahil bir çok il için şiddetli yağış ve fırtına uyarılarında bulunarak vatandaşların dikkat olması konusunda uyarılarda bulundu. İşte 8 Aralık Cuma tüm ülke geneli bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Meteorolojiden İstanbul dahil bir çok il için şiddetli yağış ve fırtına içi uyarısı, 8 Aralık Cuma hava durumu nasıl olacak 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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