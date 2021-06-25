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Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok ile sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı....

25 Haziran Cuma günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Adana, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok ile sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı....

Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün (25 Haziran 2021 Cuma), Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 

Yağışlar öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinde yer yer kuvvetli olacak. 

METEOROLOJİ UYARDI: SEL, YILDIRIM, DOLU...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinde yer yer kuvvetli olacağını belirterek,  yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, toprak kayması, trafikte aksamalar vb.) vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok ile sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı....

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

EGE

Az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

AKDENİZ 

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok ile sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı....

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok ile sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı....

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok ile sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı....

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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