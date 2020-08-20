Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı!

20 Ağustos hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Hafta sonuna kısa bir süre kala vatandaşlar tatil planları yaparken Meteoroloji'de bazı bölgeler için sağanak yağış görüleceği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Perşembe hava durumu raporu ve tahminleri...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile bu sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa) akşam saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde geneli ile zamanla kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde geneli ile sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa ) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu açık doğusu yer yer parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa) öğle saatlerinden sonra yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.