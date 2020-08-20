Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre bugün yurt genelinde sıcak hava hakimken İstanbul'da sağanak yağış olacak. Ayrıca kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerindei Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'de de yer yer sağanak yağış bekleniyor.
20 Ağustos hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Hafta sonuna kısa bir süre kala vatandaşlar tatil planları yaparken Meteoroloji'de bazı bölgeler için sağanak yağış görüleceği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ağustos Perşembe hava durumu raporu ve tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile bu sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa) akşam saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde geneli ile zamanla kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde geneli ile sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa ) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu açık doğusu yer yer parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa) öğle saatlerinden sonra yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.