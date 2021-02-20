Meteoroloji'den kar, sağanak yağış ve zirai don uyarısı!
20 Şubat Cumartesi için hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun geneli kar yağışının ardından soğuk hava dalgasının etkisinde olacak. Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi bekleniyor. İşte detaylar...
Hafta sonu Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur beklenirken, İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİDEN ÇIĞ VE ZİRAİ DON UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor. Bu sebeple, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Ayrıca yurdun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
EDİRNE °C, 9°C
Edirne genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek.
İSTANBUL °C, 7°C
İstanbul parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Kırıkkale parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Kocaeli parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
EGE
Ege parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Afyon Karahisar parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Akdeniz parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
ADANA °C, 13°C
Adana genel olarak parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu geçecek.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri çevreleri hafif kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
ANKARA °C, 3°C
Ankara parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Batı Karadenizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
BOLU °C, 0°C
Bolu genel olarak parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Vatandaşlar olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıdır.
AMASYA °C, 3°C
Amasya parçalı bulutlu
RİZE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu geçecek.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
ERZİNCAN °C, 1°C
Erzincan parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevreleri kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Diyarbakır gündüz parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.