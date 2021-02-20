Meteoroloji'den kar, sağanak yağış ve zirai don uyarısı!

Hafta sonu Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur beklenirken, İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN ÇIĞ VE ZİRAİ DON UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunuyor. Bu sebeple, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca yurdun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

EDİRNE °C, 9°C

Edirne genel olarak parçalı ve çok bulutlu geçecek.

İSTANBUL °C, 7°C

İstanbul parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Kırıkkale parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Kocaeli parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

EGE

Ege parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Afyon Karahisar parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Akdeniz parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ADANA °C, 13°C

Adana genel olarak parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı bulutlu geçecek.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri çevreleri hafif kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA °C, 3°C

Ankara parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Batı Karadenizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

BOLU °C, 0°C

Bolu genel olarak parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Vatandaşlar olası tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıdır.

AMASYA °C, 3°C

Amasya parçalı bulutlu

RİZE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu geçecek.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ERZİNCAN °C, 1°C

Erzincan parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevreleri kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Diyarbakır gündüz parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.