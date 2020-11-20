Meteoroloji'den tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak yağış görülürken, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

Güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Antalya’nın doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri, Uşak ve Denizli'nin doğusu ile Muğla'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla'nın güney kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Afyonkarahisar çevrelerinde karlakarışık yağmut ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunun yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 3°C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatler güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m ; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; kuzeyinde 3,0m. Görüş: iyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zaman zaman 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) zamanla 4-6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağışta orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.