Meteoroloji’den kötü haber: Deprem bölgesi için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar, konteyner ve kurulan çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor. Genellikle bölgede soğuk geçen Mart ayı bu kez yağışlarla etkisini gösterecek.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bölgedeki hava duruma ilişkin yapılan değerlendirmede bölgede aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

MGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Deprem bölgesinde, Pazar gününden itibaren beş gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların deprem bölgesindeki bütün illerimizde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; cumartesi gününden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, pazar gününden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklığın; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının deprem bölgesindeki illerimizde, cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenmekte olup, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”