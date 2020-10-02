Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğu illerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için açıkladığı verilere göre yurdun Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bugün için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olduğu bugünlerde diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde; ''Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²)'' olacağı belirtildi.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz ile Göller Yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkâri ve Bitlis çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, doğusu 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı; Rüzgar: batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.