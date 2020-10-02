Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde; ''Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²)'' olacağı belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz ile Göller Yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkâri ve Bitlis çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, doğusu 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı; Rüzgar: batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.