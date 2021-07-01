Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklıkları bunaltacak! O bölgeler dikkat.... (1 Temmuz Perşembe)
Bugün hava kaç derece? Hangi illerde yağmur var? 1 Temmuz 2021 Perşembe hava durumu raporu yayımlandı. Bugün İstanbul 33 derece az bulutlu, İzmir 40 derece az bulutlu ve açık, Ankara 35 derece az bulutlu, Diyarbakır ise 41 derece az bulutlu ve açık. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı il il 1 Temmuz 2021 Perşembe hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimleri, Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın doğusunda ise yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1 TEMMUZ HAVA DURUMU (TÜM İLLER)
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın, Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık