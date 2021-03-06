Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden 6 Mart Cumartesi gününe ilişkin hava tahminleri açıklandı. Buna göre," Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ( Muğla ve Denizli dışında), Karadeniz, Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı yerlerin ise Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimleri olduğu ifade edildi.

Öte yandan yağışların Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bununla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bununla birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların söz konusu hadiselere karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

MARMARA

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur ve sağanak, il merkezinin akşam saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu