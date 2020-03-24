Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mart Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Mart salı hava durumu

Hava durumu 24 Mart raporu yayınlandı. Yapılan tahminlere göre İstanbul ve çevresi gün içerisinde yağmur ve kuzey yönlerden esen şiddetli rüzgarın etkisinde olacak. Yine gün içerisinde yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış gün boyu etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

24 Mart salı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli(30-60km/sa) esmesi bekleniyor.



MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı



KÜTAHYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri hafif sağanak; Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu



KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı